Da Tom Christmas a Sevencannolis: la mappa dei quartieri in inglese tutta da ridere

Pocket house, Little rocks, Multitheater (Politeama), Listener, Old village e New village sono solo alcuni dei nomi dei quartieri di Palermo tradotti in inglese: si tratta di rispettivamente di Villa Tasca, Ciaculli, Politeama, Uditore, Borgo Vecchio e Borgo Nuovo. L'idea di tradurli è venuta a Alberto Ruud, palermitano, amministratore della pagina Facebook "Toponomastica sicula in inglese" il cui obiettivo è divertire. L'autore lo mette in chiaro nel campo informazione precisando che si tratta di una "pagina inutile quanto divertente" la cui mission è un quesito: "Come definiremo Caccamo"?.

Risultato raggiunto: i nomi coniati per alcuni dei distretti palermitani - per dirla alla british - sono tutti da ridere. Little rocks, per esempio, spiega l'amministratore a un utente, nasce perchè il termine Ciaculli si pensa derivi dalla parola siciliana "ciachi", ovvero sassi. Questo perchè fino ai primi del Novecento, la pavimentazione delle strade della borgata era fatta dai massi che precipitavano dal Monte Grifone. Tradotto in inglese: "Little rocks". Più intuitive altre traduzioni: Libertà diventa Freedom, Settecannoli è Sevencannolis, la Favorita è Favorite e Tommaso Natale si traduce Tom Christmas. Una risata, in tutti i casi, è assicurata.