Inchiesta Camorra, Tony Colombo accetta invito di Giletti: "Verrò con mia moglie Tina"

"Non è l'Arena" ospita oggi, domenica 19 gennaio, Tony Colombo, cantante neomelodico palermitano a cui gli inviati del conduttore Massimo Giletti stanno dando la caccia da diverse settimane, dopo l'inchiesta di Fanpage "Camorra entertainment".

"Ormai è più di un mese che cercate di intervistare me o mia moglie, i miei collaboratori. Ho deciso di mettere un punto a tutta questa storia e verrò personalmente assieme a mia moglie Tina a difendere i nostri diritti e quelli della nostra famiglia. Ci vediamo domenica", ha annunciato il re dei neomelodici, sposato con Tina Rispoli, 44enne vedova di Gaetano Marino, boss degli scissionisti di Secondigliano ucciso a Terracina nel 2012.

Tony Colombo, 33 anni, è uno dei cantanti neomelodici più famosi in Italia. Il suo vero nome è Antonino Colombo ed è nato a Palermo, l’11 maggio 1986. Nonostante sia siciliano ha ottenuto il suo successo grazie alla musica napoletana. Il cantante vanta già dodici album discografici registrati in studio, 38 singoli estratti, comprese cover importanti e una colonna sonora scelta per il film sul pugilato “Tatanka”. Tony Colombo ha iniziato la sua carriera da piccolissimo. A soli sei anni e davanti a ventimila persone, in occasione di una festa di piazza, Mario Merola si rivolse a lui con solennità e disse: “Da oggi tu sarai Tony. Tony Colombo. E la prossima volta che tornerò a Palermo, tu sarai famoso”. E - in parte - famoso lo è diventato dopo aver reso pubblica la sua relazione con Tina Rispoli.