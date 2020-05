Tiziano Ferro, salta concerto a Messina: "Nel 2021 canterà a Palermo o a Catania"

Palermo o Catania. Sono queste le due città che nel 2021 prenderanno il posto di Messina per ospitare il concerto di Tiziano Ferro previsto allo stadio "Franco Scoglio" il 27 giugno e che a meno di sorprese dell'ultima ora del governo Conte (lunedì scadranno gli effetti dell'ultimo decreto) non si svolgerà per l'emergenza Covid. Come tutte le altre esibizioni italiane nell'anno in corso. Così Carmelo Costa, titolare della Musica da Bere, che organizza il concerto di Tiziano Ferro: "Vi diremo nei prossimi giorni in quale città andremo per il concerto di Tiziano Ferro".

Pare che anche l'organizzazione del concerto di Ultimo, in programma il 15 luglio 2020 al Franco Scoglio, si svolgerà tra un anno o a Catania o a Palermo. "Formalmente - conclude Costa - attendiamo il decreto del Consiglio dei Ministri che scade lunedì, dietro questi concerti ci sono contratti milionari e dobbiamo rispettare tutte le regole sottoscritte".

Fonte: MessinaToday