"Ha perso 38 chili e condiviso i suoi progressi su Instagram": il sindaco la premia

Tessera preziosa del mosaico Palermo a Giulia Sirchia, comunicatrice e motivatrice sui social network di 23 anni. La giovane ha perso 38 chili grazie all’attività fisica e alla corretta alimentazione, condividendo giornalmente i suoi progressi su Instagram sotto il nome di “giuliasjourney”. Giulia, attraverso una delle sue passioni, ha voluto comunicare il suo passato travagliato attraverso uno degli strumenti che usiamo ogni giorno, per comunicare speranza e forza per tutti coloro che hanno difficoltà nel raggiungimento di un determinato obiettivo. Il sindaco Orlando così motiva il riconoscimento: "Esempio positivo trasferito a migliaia di followers su Instagram, insieme al valore della tenacia, della fiducia in se stessi e nello sport attraverso la personale esperienza di rinascita".

Gallery