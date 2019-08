Termini Imerese torna nel Medioevo, i bimbi diventano cavalieri e dame

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Viaggio nel tempo per Termini Imerese. Il 25 agosto la cittadina tornerà al Medioevo nell’ambito della manifestazione "Una Notte al castello". Personaggi in abiti medievali faranno rivivere l’investitura di un cavaliere. A seguire è prevista l’investitura di bambini e bambine come cavalieri e damigelle.

A tale scopo BCsicilia, in collaborazione con l’Associazione La Casa di Stenio, cerca 24 bambini (12 maschietti e 12 femminucce) tra un’età compresa tra gli 8 e gli 11 anni. I bambini scelti per la manifestazione saranno tutti vestiti (a cura degli organizzazione) con una tunica bianca (i cavalieri anche con la tabarda) e gli verrà consegnato in ricordo una pergamena di cavaliere o damigella. La partecipazione è gratuita.

Per informazioni e prenotazioni 091.8112571 – 346.8241076. Email: segreteria@bcsicilia.it.