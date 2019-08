Teo Mammuccari "avvistato" a Mondello, giornata tra buon cibo e foto con i fan

La Sicilia è da sempre meta apprezzata per le vacanze anche dai "vip". Sole, mare, ottimo cibo sono ingredienti perfetti per le vacanze. E tra i personaggi noti avvistati in città oggi è stato il turno di Teo Mammuccari. Il noto presentatore televisivo e attore teatrale ha pranzato a Mondello. L'ex Iena ha fatto tappa alla Trattoria da Piero e, dopo avere assaggiato le prelibatezze locali, si è concesso ai fan per alcune foto. Immancabile anche lo scatto con sedia dedicata al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.