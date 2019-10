A Palermo arriva Il TedEx Oreto River

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Ted è evento molto importante Ted (Technology Entertainment Design) è un marchio di conferenze statunitensi, gestite dall'organizzazione privata non-profit The Sapling Foundation. Ted, che è nato nel febbraio 1984 come evento singolo e nel 1990 si è trasformato in una conferenza annuale, era inizialmente focalizzato su tecnologia e design, coerentemente con la sua origine nella Silicon Valley, ma in seguito ha esteso il suo raggio di competenza al mondo scientifico, culturale e accademico.

Si svolge nelle principali città di tutto il mondo e che coinvolge speaker di altissima competenze. Anche Palermo avrà la sua conferenza con speaker che arriveranno da tutta Italia per l’occasione. Appuntamento si svolgerà il 13 ottobre allo Sporting Village. Il tema sarà “Anomalie del sistema”.

Ad organizzare la manifestazione è l’imprenditore Aldo Gallina, Roberto Gallea dottore di ricerca in ingegneria informatica, Giusy Costantino imprenditrice e Ismaele La Vardera giornalista.