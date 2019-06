Il Teatro del Fuoco in due piatti vulcanici, ecco i primi inventati da due chef palermitani

Dal 21 giugno al 21 settembre si potranno assaggiare nel ristorante di Gigi Mangia e da Ciccio in pentola. Linguine per il primo, busiate per il secondo. In entrambe le ricette non mancherà tutto il fuoco del peperoncino