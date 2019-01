Riqualificazione Danisinni e Ballarò, al via le votazioni online dei progetti finanziati da Airbnb

Al via oggi le votazioni online per i progetti di riqualificazione partecipata dei quartieri Danisinni e Ballarò, finanziati con il sostegno di Airbnb. L’iniziativa è stata sviluppata dal Comune e dal colosso online degli affitti brevi, che dallo scorso aprile collabora alla raccolta digitale dell'imposta di soggiorno tramite il suo portale.

Secondo il regolamento comunale, il 10% di questa somma potrebbe essere trattenuto dagli operatori del settore. Airbnb ha scelto però di dedicare alla comunità questa quota, pari a 40 mila euro, investendola in progetti scelti dalla cittadinanza. I progetti in gara, tre per quartiere, puntano sulla valorizzazione urbanistica e la lotta al degrado e sul coinvolgimento esperienziale, attraverso l’arte e la cucina. Altre proposte riguardano la riqualificazione dei monumenti storici e la creazione di spazi verdi come nuovi punti d'aggregazione sociale, ai quali si affiancano progetti per dare vita a una cucina sociale, percorsi artistici per scoprire la città e laboratori artigianali.

Dopo le fasi di ideazione dei progetti dello scorso novembre, e il successivo approfondimento da parte di associazioni, comitati del territorio ed amministrazione comunale per verificarne la fattibilità, tocca ora ai cittadini. La fase di votazione online, iniziata oggi, si chiuderà il 3 febbraio e si svolgerà in parallelo con quelle di votazione offline, che si terranno il 2 e il 3 febbraio. I cittadini potranno votare in qualsiasi modalità, muniti di documento d’identità e codice fiscale, e i progetti vincitori verranno annunciati il 6 febbraio.