Legalità, una targa ricorda i giornalisti uccisi in Sicilia dalla mafia

Una targa per ricordare gli otto giornalisti uccisi in Sicilia dalla mafia è stata collocata nella sede dell’Associazione siciliana della stampa, in via Francesco Crispi. L'iniziativa è stata voluta da Unione Cronisti, Assostampa, Ordine dei Giornalisti e Fnsi.

Nella targa si leggono i nomi di Mauro Rostagno, Giuseppe “Beppe” Alfano, Cosimo Cristina, Mauro De Mauro, Giuseppe “Pippo” Fava, Mario Francese, Giuseppe “Peppino” Impastato e Giovanni Spampinato.

La data scelta per l’inaugurazione della targa non è stata casuale. Il 6 marzo 1942 è la data di nascita di Mauro Rostagno, ucciso all’età di 46 anni alle porte di Trapani nel 1988.

"Esprimiamo il nostro apprezzamento - commentano dalla Cisl - per l'iniziativa dell'Unione dei cronisti di Sicilia. Vengono ricordati giornalisti diventati martiri per il loro diritto-dovere di informare, ricercando senza infingimenti la verità dei fatti".