La targa Ande Palermo 2018 va alla cantautrice Olivia Sellerio

“Per la raffinata ricerca di suoni e parole che rinnova la cultura antica di Sicilia, coniugandola ad altri modi e mondi”, la targa Ande Palermo quest'anno è stata assegnata a Olivia Sellerio. Il riconoscimento viene conferito dall’Associazione nazionale donne elettrici di Palermo attribuisce ogni anno ad una donna siciliana che si sia distinta nell’affermazione dei valori positivi dell’etica e della passione civile.

L'artista palermitana, autrice di canzoni originali in lingua siciliana per la colonna sonora del “Il giovane Montalbano 2”, serie di grande successo di Rai 1, della quale aveva già interpretato le sigle di testa e di coda della prima stagione, per l'Associazione rappresenta una figura di donna saldamente legata alla sua città e alle sue radici, ma allo stesso modo capace di incarnarne il fermento culturale innovatore.

La consegna della targa (impreziosita dal lavoro grafico originale dell’artista Tommasina Squadrito) è avvenuta ieri sera al Bistrò del Teatro Massimo, nel corso della serata augurale dell’Associazione e alla presenza del direttivo, di numerose socie e dei loro ospiti, tra i quali la musicista Donatella Sollima, il maestro Marco Betta e la giornalista Stefania Petyx, anch'essa Targa Ande nel 2010. Olivia Sellerio, nel ringraziare per il premio conferitole, ha espresso sentito plauso per gli scopi dell'Ande, sempre in prima linea per i diritti civili e per la promozione del diritto/dovere costituzionale di voto.