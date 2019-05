Dalla Tanzania a Petralia Soprana: 25 anni di professione religiosa per suor Sarah

Venticinque anni di professione religiosa per suor Sarah che da quasi nove anni opera a Petralia Soprana nel Collegio di Maria. Per festeggiare suor Sarah, originaria dalla Tanzania, sono arrivate in quello che è stato eletto come il borgo più bello d’Italia, tante altre consorelle e la Madre Generale delle Collegine.

All’appuntamento non è mancata l’Amministrazione Comunale che ha anche donato un capezzale alla Suora appartenente alla Comunità delle Suore Collegine della Sacra Famiglia operante a Petralia Soprana dal 1759. A suor Sarah sono arrivati anche gli auguri e il ringraziamento per il suo impegno a favore della comunità sopranese da parte del sindaco Pietro Macaluso.