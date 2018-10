"Tale e quale show", artista palermitano strega tutti con l'imitazione di George Michael

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tale Quale Show il programma tanto seguito di Carlo Conti su Rai Uno venerdì' 28 Settembre 2018 tra le tante imitazioni dei Vip dello spettacolo ha mandato in onda alla fine alcuni dei partecipanti al concorso Tale Quale Show Pop che vedrà come finalista ospite della serata il vincitore tra i più bizzarri e simpatici imitatori del web.

Tra questi il primo ad essere stato selezionato e mandato in onda venerdì sera è il palermitano Pietro Zarcone con l'imitazione del famosissimo cantante internazionale George Michael. "Una piccola soddisfazione con la possilità di essere scelto per la finale", afferma Zarcone. Pietro Zarcone, personaggio già noto nel mondo della tv e dello spettacolo, è un artista poliedrico che ha partecipato in Programmi televisivi RAI e Mediaset sia per quanto riguarda il cinema e il canto.