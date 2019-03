Attualità Romagnolo / Viale Amedeo d'Aosta

SuperEnalotto, allo Sperone sfiorato Jackpot da 114 milioni di euro

Al Bar Splendore, in via Amedeo D’Aosta 24 A, un giocatore si è "consolato" con un "5" da 11 mila euro. In caso di "6" si sarebbe aggiudicato il premio in palio più alto in Europa e sesto nella storia del gioco