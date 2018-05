Sunbreak Malta-Club Mtv, tra i protagonisti il dj palermitano Vincenzo Bonura

Il dj palermitano Vincenzo Bonura tra i protagonisti del "Sunbreak Malta-Club MTV", lo Spring Break di musica elettronica tra i più folli d’Europa trasmesso in diretta su Mtv. Chi prende parte al Sunbreak partecipa ad eventi serali con i migliori dj internazionali, beach party al tramonto, boat party scatenati, nelle location migliori di Malta quali, l’Uno, Café del Mar e Gianpula.

Il festival si è il 28 aprile ed è terminato il primo maggio. Sul palco ospiti internazionali, tra gli artisti che si sono esibiti Timmy Trumpet, gli Ofenbach e Federico Scavo. "Io ho preso parte all’evento - spiega Bonura - tramite Unlocked, agenzia leader che cura gli eventi artistici in Sicilia, che mi ha dato la possibilità di condividere grandi palchi insieme ad artisti come Hardwell, Paul Kalkbrenner, Dimitri Vegas & Like Mike, Bob Sinclar e Martin Solveig".