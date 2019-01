Un'app permette ai disabili di fare musica: tre palermitani lanciano "SpecialPiano"

Permettere anche a chi è affetto da gravi forme di disabilità di suonare il pianoforte e offrire loro la possibiltà di comunicare con il mondo esterno grazie alla musica. E' l'idea di tre ragazzi palermitani, che hanno creato l'applicazione per Android "SpecialPiano". A firmare il progetto sono stati Rosario Salmeri, 18 anni e studente di Ingegneria Cibernetica dell'ateneo palermitano, Riccardo Lo Cicero, 19enne con un diploma da perito informatico e Federica Cannizzaro, di appena 16 anni, che frequenta l'istituto tecnico industriale Vittorio Emanuele III.

"L'app - spiega Rosario - è di facile utilizzo. Basta accedere all'applicazione per avere sullo schermo del telefono o sul computer la tastiera di un pianoforte. A ogni nota è associato un colore. Le melodie vengono così trasformate in stimoli visivi che possono essere percepiti dai disabili. La partitura suonata può anche essere registrata e riprodotta in un secondo momento. L'app è adatta a persone con diverse tipologie di disabilità. Il piano può essere 'suonato' sia dal diretto interessato sia da un tutore, nel caso in cui la patologia impedisca di farlo in prima persona".

Un'idea nata per motivi affettivi, dal desiderio di Rosario di potere comunicare con il cugino affetto da tetraplegia: "Gabriele ha difficoltà di movimento e non riesce facilmente a comunicare con gli altri. Quindi ho pensato a un applicativo informatico che consenta a lui ma anche agli altri disabili di 'vivere' la musica. Quando mio cugino sente il pianoforte, si sveglia dal torpore e sgrana gli occhi. E' contento".

L'app è in una fase sperimentale. Salmeri e i suoi giovani colleghi depositeranno, appena pronto, il software alla Camera di commercio per poi renderlo disponibile negli store.