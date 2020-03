Covid-19: cresce la preoccupazione dei siciliani: 9 su 10 temono di restare contagiati

Più di 9 siciliani su 10 si dichiarano oggi preoccupati per la diffusione del Coronavirus nell’Isola: con un trend cresciuto di 80 punti in poco più di 50 giorni, dal 12% di fine gennaio al 92% odierno. E' uno dei dati che emerge dall’indagine condotta in Sicilia dall’Istituto Demopolis, i cui risultati sono stati presentati dal direttore di Demopolis Pietro Vento. La gestione dell’emergenza da parte delle strutture sanitarie e la riorganizzazione in atto a livello regionale è ampiamente apprezzata dai cittadini. Ma - spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento - pesa, in Sicilia così come in molte altre regioni, l’allarme sulla carenza di ventilatori polmonari e di dispositivi medici necessari per contrastare il Covid-19 in vista del picco atteso in aprile.

I timori di contagio restano altissimi e prevalgono per il momento sulle crescenti preoccupazioni economiche. La conferma viene anche dalla graduatoria delle misure del Decreto Legge “Cura Italia” maggiormente condivise: al primo posto, secondo l’analisi dell’Istituto Demopolis, gli investimenti per l’aumento consistente delle attrezzature e dei posti di terapia intensiva, apprezzati dal 90% dei siciliani; l’83% condivide la scelta di puntare a 20 mila assunzioni di medici e infermieri. Seguono le misure economiche: 2 su 3 approvano la cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori, il 65% la sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi.

Intanto, dopo i ripetuti allarmi del Presidente della Regione Nello Musumeci sugli arrivi in Sicilia e sui controlli non adeguati nello Stretto, la decisione del Governo di limitare drasticamente gli arrivi nell’Isola risulta apprezzata dalla quasi totalità dei cittadini: l’88% dei siciliani la ritiene necessaria. Anche il blocco degli spostamenti da un Comune all’altro per contenere l’estensione del contagio è ritenuto giusto dall’85% dei siciliani. È un valore sorprendente, afferma il direttore dell’Istituto Demopolis Pietro Vento, che conferma la disponibilità ad accettare limitazioni pur di uscire al più presto da quest’emergenza.

Approfondimenti su: www.demopolis.it

