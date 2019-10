Pechino Express ai nastri di partenza, in gara anche il duo comico de I Soldi Spicci

Il duo comico palermitano de I Soldi Spicci tra le coppie in gara nell'ottava edizione di Pechino Express. Il programma andrà in onda su Raidue nel mese di febbraio 2020 e sarà condotto da Costantino Della Gherardesca. Il viaggio partirà dalla Thailandia per arrivare in Corea passando dalla Cina. Dieci in tutto le coppie partecipanti.

I Palermitani Annandrea Vitrano e Claudio Casisa dovranno vedersela con I Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi); Padre e Figlia (Marco Marchisio e Ludovica Marchisio); Le Figlie d’Arte (Asia Argento e Vera Gemma); I Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi); Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni); Gli Inseparabili (Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori); Le Top (Ema Kovac e Dayane Mello); Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay); I Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo).

Ogni concorrente ha a disposizione una dotazione minima contenuta in uno zaino e un euro al giorno in valuta locale per soddisfare i suoi bisogni primari. Le coppie non possono utilizzare il denaro per pagare i mezzi di trasporto, anche se possono farsi pagare il biglietto di un mezzo pubblico dagli abitanti della zona.