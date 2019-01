Terremoto a Catania, da Palermo parte una raccolta di giocattoli per bambini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Regalare giochi ai bambini delle zone del Catanese colpite dal sisma, così da donare loro un sorriso per la “Befana”: questa l’iniziativa dei volontari del Cisom, il Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta, che hanno effettuato una raccolta di giocattoli che saranno distribuiti ai bambini di Zafferana Etnea (Ct), comune colpito dalle scosse di terremoto lo scorso dicembre.

“Chiunque voglia contribuire – dice Paolo Caracausi, consigliere comunale di Palermo di Idv e tra gli organizzatori dell’iniziative - o può contattarci con una mail all’indirizzo gruppo.palermo@cisom.org o portare qualcosa venerdì 4 gennaio, dalle 15 alle 18, all’ambulatorio del Cisom presso la parrocchia Santissimo Crocifisso di Acqua dei Corsari in via Messina Marine 811, a Palermo. Un piccolo gesto che può significare tanto per chi vive momenti di grande difficoltà”.