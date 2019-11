Esce il nuovo singolo di Francesco Barcellona e Daria Biancardi, un brano contro la violenza sulle donne

Dopo la finale del premio Mia Martini, il cantautore palermitano Francesco Barcellona rilancia con un brano scritto da lui contro la violenza sulle donne. Racconta in musica e parole le storie di quotidiane e brutali violenze subite da alcune donne, che nel suo brano chiamerà con nomi di fantasia, ma raccontando reali fatti di cronaca. Per farlo si avvale della collaborazione di Daria Biancardi, famosissima cantante palermitana vincitrice recentemente del festival della musica italiana a New York, oltre ad aver partecipato ai talent the Voice e AllTogethernow.

“Fin da Quando ho iniziato a scrivere questa canzone - racconta Francesco - l’avevo immaginata cantata da me insieme ad una donna e avevo le idee ben chiare su chi dovesse essere. Un giorno andai da Daria e le dissi: 'Ho scritto questa canzone pensandola con la tua voce insieme alla mia. Ti dico subito che se mi dovessi dire di no, io non sceglierò un’altra cantante perché l’ho volutamente pensata fin dall’inizio con la tua voce'. Lei mi guardò sorridendo e dopo aver letto il testo mi disse che le piaceva tantissimo e che era felice di collaborare con me in questo progetto musicale". Il singolo esce il 25 Novembre appositamente per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne (Guarda il video del singolo).