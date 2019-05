Dopo la lite con Giletti gli insulti su Wikipedia: "Sindaco di Mezzojuso cornutazzo mafioso"

"Il sindaco Giardina e parte della popolazione sono dei grandissimi cornutazzi mafiosi". La frase choc non è comparsa su qualche muro di Mezzojuso, paese amministrato dal primo cittadino chiamato in causa, ma sulla pagina di Wikipedia, enciclopedia online gratuita e a contenuto libero, dedicata al piccolo comune. Solo ieri Salvatore Giardina è stato ospite di una puntata di Non è l'Arena, trasmissione condotta da Massimo Giletti, andata in onda proprio dalla piazza del paese dell'entroterra palermitano. Una puntata dedicata quasi interamente al caso delle sorelle Napoli durante la quale il conduttore e il primo cittadino per poco non si picchiavano.

Dopo avergli dato del farabutto a Giletti, Giardina ha rincarato la dose contro il conduttore - che da mesi ha preso le difese delle sorelle Napoli - affermando: "Lei è un falsificatore". La pagina Wikipedia di Mezzojuso risulta modificata l'ultima volta qualche minuto dopo le 17 di oggi. Non è possibile risalire all'autore della modifica ma quel che è certo è da che parte sta. La voce che descrive il Comune di poco più di duemila abitanti chiude infatti così: "Viva le sorelle Napoli, tutta la vita. Sindaco chiaramente colluso e figlio di una grandissima zoccola".

Irene, Gioacchina e Marianna Napoli sono proprietarie di un'azienda agricola con oltre 70 ettari di terreno tra Corleone e Mezzojuso dove coltivano cereali e foraggio. Hanno denunciato di aver subito minacce e intimidazioni mafiose per costringerle a cedere l'attività. Una storia che Giletti ha raccontato passo passo. Secondo il sindaco Giardina però non lo avrebbe fatto correttamente. "Prima di raccontare certe storie avrebbe dovuto studiare", ha tuonato ieri il primo cittadino rivolto a Massimo Giletti.