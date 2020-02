La migliore arancina di Palermo? Simone Rugiati non ha dubbi: "E' quella di Sfrigola"

Food Advisor, il noto programma del canale Food Network condotto dallo chef Simone Rugiati, sbarca a Palermo alla ricerca della migliore versione di quello che è considerato il simbolo per eccellenza dello street food palermitano e premia Sfrigola per l’arancina più buona della città. Come da format, lo chef Rugiati gira l’Italia mettendo a confronto, per ogni piatto della tradizione, quattro locali suggeriti da altrettanti “advisor”, clienti affezionati in veste di consiglieri.

Lo chef assaggia tutte le proposte e, a fine giornata, stila la propria classifica. Nella puntata di ieri sera, 18 febbraio, girata nel capoluogo siciliano il popolare chef gusta quattro versioni diverse di arancina e non ha dubbi: l’arancina dev’essere croccante fuori ma con il cuore tenero e goloso, proprio come quella di Sfrigola. In una città che profuma di cibo e in cui lo street food esiste da sempre Rugiati Intervalla gli assaggi a spiegazioni sull’esecuzione della pietanza e al racconto della storia, partendo dall’arancina alla carne con il racconto della sua origine araba per poi passare a descrivere quella gourmet, mentre si narra della trasformazione subita alla corte di Federico II.

Fino ad approdare alle ormai note e pluripremiate arancine al burro di Sfrigola,nel punto vendita di Porta Nuova, gestito dai fratelli Ignazio e Gaspare Balistreri che felici del risultato esultano insieme alla loro food advisor e a tutto lo staff alla fine della puntata. Significativa la motivazione del premio data dallo stesso Rugiati: “Ho voluto premiare il format - spiega lo chef - il fatto di arrivare qua, come se fosse una pizzeria, ti ordino il gusto che voglio e tu me la fai davanti, me la chiudi, me la friggi. Era buona, divertente, filava e a 2 euro rispecchia il senso che deve avere l’arancina: cibo povero, da strada, divertente. Bravi”.

“Ancora una volta l’arancina di Sfrigola rappresenta l’equazione perfetta tra gusto, prezzo e, soprattutto, format. Siamo molto felici di aver vinto anche questa sfida – dichiara Adriano Pizzurro, ideatore e titolare del brand insieme al fratello Emanuele – motivo di grande orgoglio per noi è che Rugiati abbia voluto premiare l’originalità del nostro format che in questo momento è l’unico a Palermo in cui si preparano le arancine a vista come si faceva una volta. Per noi è fondamentale lavorare il prodotto davanti ai nostri clienti, sul momento, partendo dalla cottura del riso e arrivando all’arancina calda e croccante. Da sempre puntiamo alla massima trasparenza, mostrando con fierezza le varie fasi della preparazione e le materie prime da noi utilizzate. Il fatto che una delle motivazioni sia il nostro modo di lavorare, non può che riempirci di gioia e stimolarci a proseguire su questa strada per fare sempre meglio”.

