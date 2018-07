Sicilia Cabaret protagonista in tv con Lipari e i Soldi spicci: appuntamento su Rai 2

Secondo appuntamento su Rai 2 per i comici di Sicilia Cabaret, lunedì 23 maggio alle 23.40. Dopo il successo della prima puntata, che è risultata tra i programmi più visti con il 4,74% di share, lo show condotto da Matranga e Minafò torna sulla rete nazionale con uno show registrato al Teatro di Verdura. Insieme ai comici che hanno partecipato all’ultima stagione della trasmissione, ci saranno anche alcuni ospiti d’eccezione, tra i quali Roberto Lipari, I Soldi Spicci e i Tinturia.

Per l’occasione, sulla pagina Facebook del programma, è stato lanciato un gioco a premi: poco prima dell’inizio della puntata verrà pubblicato un post a tema che segnerà l’inizio del gioco. Basterà pubblicare sotto il post un selfie davanti alla tv mentre si sta guardando in diretta la puntata, utilizzando anche l’hashtag #SiciliaCabaret, per partecipare al gioco. Martedì saranno sorteggiati tre vincitori che riceveranno alcuni gadget di Sicilia Cabaret. Il primo classificato riceverà anche due biglietti omaggio per il prossimo live show. Tutte le regole del gioco sono pubblicate nella pagina Facebook di Sicilia Cabaret.

“E' la prima volta che uno show nato in una tv siciliana arriva con il suo format su una rete nazionale. Siamo grati e orgogliosi per questo -commenta Tony Matranga del duo Matranga e Minafò, conduttore e ideatore del programma -. Speriamo di avere gli ascolti dalla nostra parte anche in queste serate in Rai. Sarebbe bello poter avere uno spazio fisso in seconda serata sulla tv nazionale, in cui raccontare la Sicilia di oggi a tutti i siciliani nel mondo. Un sogno che saranno i telespettatori a decidere se potrà realizzarsi”.