Sicilia Cabaret, i comici siciliani conquistano Raidue

Grazie al successo raggiunto dalla trasmissione televisiva, i comici di Sicilia Cabaret arrivano su Rai 2 con due puntate evento che andranno in onda in seconda serata sulla rete nazionale. Lo show, che è stato registrato il 10 luglio al Teatro di Verdura, andrà in onda il 16 e il 23 luglio, alle 23.40. Per l'occasione un cast d'eccezione: Roberto Lipari, Peppe e Ciccio di Colorado, Danilo Vizzini, Lello Analfino con la band de I Tinturia, oltre, naturalmente, ai comici che hanno partecipato all'ultima stagione della trasmissione.