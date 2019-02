Sicilia cabaret: dal 7 febbraio al via la terza stagione con tante novità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo lo straordinario successo della scorsa edizione, culminato con le due puntate evento andate in onda su Rai 2, torna in tv Sicilia Cabaret. La nuova stagione partirà giovedì 7 febbraio, sempre su Antenna Sicilia, canale 10 del digitale terrestre. Una terza edizione del programma ricca di novità, a partire dalla location in cui vengono registrate le puntate, il Teatro Jolly, scelto sia per la maggiore capienza, che potrà soddisfare la grande richiesta di biglietti, sia per le possibilità che lo stesso teatro offre ai comici di Sicilia Cabaret, come l’inserimento di alcuni video all’interno del programma, con serie tv create per l’occasione e collegamenti live.

E poi ci sono i comici, capitanati da Matranga e Minafò, che tra vecchi volti e nuovi protagonisti sapranno far ridere il pubblico dal primo all’ultimo minuto della trasmissione. Tornano I 4 Gusti, Ivan Fiore, I Badaboom, Plip, I Respinti, Chris Clun, Akiz, Antonio Balistreri, Dalila Pace, I Falchi, Simone Riccobono, Marco Li Vigni, Loredana Scalia, Salvo Palumbo, Daniele Vespertino (che è anche uno degli autori, insieme a Chicco Tortora e Lorenzo Pasqua) e tanti altri, con nuovi e vecchi personaggi. A loro si aggiungono I Falsi d’Autore con la loro musica e il loro TG, Stefano Piazza, che porterà le sue interviste in trasmissione, Ciccio “Batman” Librera, Le Blues Sisters , Massimino wedding planner, Davide La Rosa e tanti altri comici da tutta la Sicilia.

“Sarà una terza edizione con tantissime novità – dicono Matranga e Minafò, conduttori e ideatori del programma – dall’inserimento dei video ai nuovi personaggi, fino ad arrivare ai nuovi comici provenienti da tutta la Sicilia. Spazio anche a personaggi che vanno forte sul web, come l’ormai mitico Signor FANS, per un’edizione che farà sentire ancora di più il connubio tra televisione e social”. La trasmissione sarà anche divisa in tre fasce: la prima con bollino verde, con battute che possono essere sentite anche dai più piccoli; la seconda con il bollino giallo; infine la terza con il bollino rosso. “La scelta del Teatro Jolly come nuova location – continuano i conduttori - è stata fatta considerando anche che cercavamo un teatro che potesse essere sì più grande, ma senza allontanarci troppo dal pubblico, un contatto che non volevamo assolutamente perdere, legati come siamo alla tradizione dei locali di cabaret. Siamo sicuri che il pubblico apprezzerà molto tutte le possibilità che questo cambio ci ha donato”.

E davvero le tante novità hanno dato vita a uno spettacolo unico, con un legame fortissimo con i social. I nuovi personaggi e i nuovi comici sono tutti inserimenti di grande spessore: Stefano Piazza porta i suoi irriverenti video in trasmissione. La musica dei Falsi D’Autore accompagna la trasmissione e il loro TG per non udenti vi farà piegare dalle risate. Vista la moda del momento, non mancherà anche un supereroe nel corso della puntata. Loro e tutti gli altri nuovi comici sembrano inseriti perfettamente in un meccanismo che ogni hanno è sempre più oleato, per uno spettacolo divertentissimo in ogni istante. È possibile prenotare fin da ora il proprio posto in teatro per le prossime puntate. PRIMO SETTORE: 15,00 + 1,50 (Dir. Prev.) NON sono ammessi Minori per regolamento Televisivo Info Sicilia Cabaret 3939861383 SECONDO SETTORE: 10,00 + 1,50 (Dir. Prev.) SONO AMMESSI i Minori Info Tichetone (www.tickettando.it) Si possono prenotare tutte le date della stagione 091332508