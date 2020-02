Dal 13 febbraio torna in tv Sicilia Cabaret: la trasmissione condotta da Matranga e Minafò

Da giovedì 13 febbraio torna in tv Sicilia Cabaret con una quarta edizione ricca di sorprese. La trasmissione condotta da Matranga e Minafò andrà in onda a partire dalle 21.30 su Antenna Sicilia, canale 10 del digitale terrestre. Sicilia Cabaret torna con il suo format di successo, che gli ha permesso per il secondo anno consecutivo di ottenere la ribalta della tv pubblica, con due serate evento che sono andate in onda questa estate su Rai 2. Una trasmissione che presto vedrà i suoi protagonisti giungere anche al cinema, con il film Un pungo di amici, che sarà nelle sale il prossimo aprile.

Intanto la quarta stagione, che viene registrata come lo scorso anno al Teatro Jolly di Palermo per riuscire a soddisfare la grande richiesta di biglietti, è pronta a fare il suo debutto con tante novità, a partire da un blocco, nella prima parte del programma, interamente dedicato ai bambini, con sketch pensati per loro. Grazie al contest “Bimbo biscottino dell’anno”, alcuni bambini saranno invitati in trasmissione per presentare la loro versione del famoso slogan. Nel blocco giallo e rosso, insieme ai comici che hanno fatto il successo di Sicilia Cabaret, ci saranno numerosi nuovi innesti provenienti da tutta la Sicilia, per una trasmissione che vuole sempre più avvicinarsi a ogni provincia della regione.

Nel corso del programma ci sarà un momento dedicato al vivaio di Sicilia Cabaret, con i giovani comici pronti a conquistare il pubblico con le loro esibizioni. Molto più spazio sarà dedicato anche alle esibizioni canore. “Torniamo in tv carichi di novità – annunciano Matranga e Minafò, ideatori e conduttori del programma – e con nuovi format che, dopo il successo di “Ahjaaa: Medici in prima lina!” non vediamo l’ora di mostrare al nostro pubblico. Tra questi uno dedicato alle discoteche e i nostri doppiaggi”. Sicilia Cabaret andrà in onda per 12 puntate, con due puntate extra che metteranno insieme il meglio della stagione.

Le prossime registrazioni presso il Teatro Jolly sono programmate per il 13, 19 e 25 febbraio, l’11, il 13, il 23 e il 26 marzo. Ecco come prenotare: Primo settore: Poltronissima € 26,50 Poltrona € 21,50 (Non sono ammessi minorenni per regolamento televisivo). Secondo settore: Distinti € 16,50 (Sono ammessi i minorenni) info www.vivaticket.it - Tel: 892234 www.ticketone.it – Tel: 091332508 Sicilia Cabaret.