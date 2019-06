Iniziate le riprese del nuovo film di Ficarra e Picone: ancora top secret titolo e trama

Iniziate le riprese del nuovo film di Ficarra e Picone. A darne notizia - attraverso il profilo Facebook - sono i due comici palermitani postando una foto del set. "Tra qualche minuto - commentano Ficarra e Picone - cominciano le riprese del nostro settimo film. Inutile dire che senza di voi non avremmo realizzato niente di tutto ciò. Grazie, fateci un grosso in bocca al lupooooooo".

Top secret il nome, la trama della pellicola e il luogo delle riprese. Quel che è certo è il primo ciak non ha come sfondo l'Italia. Gli indizi ci dicono che siamo all'estero, in un posto esotico. Salvo, inoltre, indossa un caftano. Sarà il Marocco a fare da sfondo alle nuove e divertenti imprese dei due palermitani?