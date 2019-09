Il sesso non ha età, il missionario è la posizione preferita dai palermitani over 50

La sessualità non ha età. Sono da sfatare i luoghi comuni per cui uomini e donne provino un calo del desiderio con l’avanzare dell’età. Dopo i 45 e soprattutto i 50 si tende a vivere una seconda giovinezza dal punto di vista sessuale. Gli uomini diventano più disinibiti, propendono alla trasgressione, poichè raggiungono una certa maturità oltre a subire un cambiamento biologico.

Nella classifica delle città con la maggioranza degli utenti del sito over 45 stilata da Escort Advisor, il primo sito di recensioni adult in Europa, troviamo ai primi posti rispettivamente: Milano, Roma e Bologna, mentre Torino al quarto, seguito da Napoli, Firenze e Venezia. Palermo si piazza al sedicesimo posto. Gli utenti over 45 visitano il sito due volte e mezzo in più della media, sette volte all'anno in più invece delle circa tre della media nazionale. L’età media nazionale degli utilizzatori del sito è del 7% tra i 18 e 24 anni, del 29% tra i 25 e i 34 anni, del 28% tra i 35 e i 44 anni, del 21% tra i 45 e i 54, del 10% tra i 55 e i 64 e infine del 5% per gli over 65.

Il sesso dopo i 50 anni

Secondo un recente studio, infatti, molte persone over 45, entrate anche nel sesto decennio, stanno vivendo il sesso più avventuroso della loro vita, con il 62% degli intervistati che afferma di essere diventato, tra le lenzuola, addirittura più audace. Un motivo che favorirebbe la sfera sessuale sarebbe anche il maggior tempo che si ha a disposizione e in media ogni rapporto durerebbe in media circa venticinque minuti.

Da quanto raccontano invece direttamente le escort, il missionario è la posizione preferita da questa fascia di età. Ma compaiono in classifica anche posizioni meno usuali, come quella del 69 e della penetrazione anale, tra le maggiori richieste nel sesso a pagamento, con le carezze e i toccamenti nelle parte intime. I preliminari diventano un punto fondamentale nell’esperienza sessuale. Attraverso i filtri presenti sul sito gli over 45 evidenziano queste richieste in particolare e si documentano anche per la prima volta per avventure trasgressive di questo tipo attraverso la mappa per capire dove possono trovare quelle che fanno più al caso loro.

Per l’83% degli ultraquarantenni il sesso è molto importante e oltre il 70% degli italiani ha rapporti sessuali da 1 a 6 volte alla settimana, percentuale più elevata rispetto alla media internazionale che si attesta al 57% per gli uomini, mentre il dato più basso lo fa registrare il Giappone con il 21%.