Servizio civile: pubblicati altri due bandi, candidature fino al 20 luglio

E' stato pubblicato il nuovo bando di servizio civile nazionale a valere sul programma Garanzia Giovani all’interno del quale rientrano i progetti della Parrocchia San Mamiliano e della Cooperativa sociale Pulcherrima Res. Candidature entro le 14 del 20 luglio 2018.

Nell'ambito del nuovo bando per il Servizio Civile a valere sul programma Garanzia Giovane, la Parrocchia San Mamiliano e la Cooperativa sociale Pulcherrima Res hanno presentato due diversi progetti: “ Il cammino della bellezza: luoghi e tesori del centro storico di Palermo” e “Palermo svelata: un tour tra i tesori nascosti dell’arte sacra”.



I due progetti sono destinati a giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Tra i requisiti, oltre all'età, e alla sottoscrizione del patto di servizio presso i centri dell’impiego è fondamentale essere residenti in Italia e non aver riportato condanne. I candidati dovranno far pervenire le domande di candidatura entro le 14 del 20 luglio. Le domande possono essere consegnate a mano presso la Parrocchia San Mamiliano via Valverde 1 90133 Palermo, oppure tramite pec all’indirizzo parrocchiasanmamiliano@pec.it per il progetto “Il cammino della Bellezza” o pulcherrimares@pec.it per il progetto “Palermo svelata” . Per presentare la domanda di partecipazione è necessario redigere il progetto di interesse e compilarlo dove richiesto.

Tutte le informazioni che riguardano i candidati saranno pubblicate sul portale istituzionale “Il genio di Palermo” nell'area dedicata al Servizio Civile Nazionale. Saranno resi noti i giorni e la sede in cui avrà luogo la selezione, che avverrà secondo i criteri del Scn contenuti nel decreto 173 dell’11 giugno 2009.

I candidati assenti, senza giustificato e documentato motivo, nei giorni stabiliti, saranno esclusi dalla valutazione. L'eventuale istanza di assenza giustificata dovrà, comunque, essere inoltrata prima della data fissata per il colloquio.