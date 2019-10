Servizi pubblici digitali, dall'app "Io" a "PagoPA": ecco cosa cambia per i cittadini | VIDEO

Una giornata - organizzata ai Cantieri Culturali dal Comune in collaborazione con la società comunale per i Servizi informatici SISPI SpA, il Team per la Trasformazione Digitale, FPA Forum PA, e Open Fiber - per far conoscere ai cittadini tutte le opportunità offerte dalla dematerializzazione dei servizi pubblici. Prima tra tutti, la possibilità di pagare alcune imposte comodamente da casa, senza fare la fila negli uffici