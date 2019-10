I Leoni di Sicilia diventa una serie tv: "Nel ruolo di Vincenzo Florio vedrei Francesco Scianna" 

Dal successo editoriale alla fiction. Il romanzo rivelazione dell’anno "I Leoni di Sicilia" di Stefania Auci, che racconta la saga della famiglia Florio, diventerà una serie tv targata Rai Fiction e Leone Group di Federico Scardamaglia. L'autrice per il ruolo di Vincenzo Florio, protagonista del libro pubblicato da Editrice Nord, vorrebbe Francesco Scianna. "Mi piacerebbe - spiega all'AdnKronos Stefania Auci che non è coinvolta nelle scelte della produzione - che Francesco Scianna interpretasse il ruolo Vincenzo Florio. Si tratta, ovviamente, di una mia chiave di lettura, anche perché le scelte saranno fatte dalla produzione e non da me".

Secondo la scrittrice l'attore palermitano sarebbe perfetto per rappresentare il capostipite della famiglia Florio che, arrivato da Bagnara Calabra a Palermo, gettò le basi per la creazione di un vero e proprio impero economico di livello internazionale. Quanto alle attrici che potrebbero formare il cast della serie, la Auci sottolinea che "c'è una manifestazione d'interesse da parte di Alessandra Mastronardi. Ha letto il libro, se ne è innamorata e le piacerebbe fare una parte femminile. Ne sarei lieta e onorata. Anche Donatella Finocchiaro ha dimostrato interesse nei confronti del libro e sarebbe interessata ad interpretare un ruolo". Sul fronte invece degli interpreti stranieri la scrittrice aggiunge che "a me piacciono molto gli attori inglesi, mi piace molto la formazione teatrale che hanno. Sono molto classica". Al di là del cast la Auci dichiara di essere molto contenta che la sua creatura sarà trasformata in una serie televisiva: "Sono anche molto fiduciosa - conclude - che la casa di produzione rispetterà il testo anche perché alla sua base c'è una storia vera".

La scrittrice sta lavorando al secondo capitolo della saga, che dovrebbe vedere la luce nel 2020, in cui racconterà la fine della storia dei Florio.