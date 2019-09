Dall'Arenella a New York in gommone, ore di tensione per Davì: fermato dall'uragano Dorian

Ore di tensione per Sergio Davì che, con il suo gommone Nautilus Explorer, è in sosta nel porto canadese di Halifax, capitale della provincia della Nuova Scozia, esattamente presso l’Armdale Yacht Club, il cui staff ha tempestivamente provveduto alla messa in sicurezza di tutte le imbarcazioni per l’arrivo dell’uragano Dorian che già nella notte scorsa non ha tardato a fare sentire i suoi effetti.

"Il comandante rassicura che non ci sono stati danni - spiegano dal suo staff -. Fortunatamente Dorian ha perso forza, è declassato a ciclone post-tropicale, ma non ha smesso di fare danni: Halifax è blindata, è rimasta senza elettricità per tantissime ore ed è stata abbattuta una gru di un grattacielo in costruzione. Si auspica un miglioramento delle condizioni per le prossime ore".

Obiettivo della Ice Rib Challenge (questo il nome dato all’impresa) è arrivare a New York, dopo la partenza avvenuta nel porticciolo dell'Arenella lo scorso 21 giugno. Davì, 54 anni, navigatore esperto, ha attraversato l’Atlantico per un'impresa che lui stesso ha definito folle: circa 7.000 miglia nautiche lungo le coste dell’Europa nordoccidentale, poi la virata verso gli insidiosi ghiacci di Islanda e Groenlandia, fino ad arrivare al Canada. Adesso Davì scendera verso gli Stati Uniti sino alla Grande Mela. "Ormai manca poco al compimento della Palermo-New York in gommone", assicurano adesso dal suo staff.

Il palermitano ha navigato prevalentemente in solitaria a bordo di un gommone Nuova Jolly Prince 38cc alias “Nautilus Explorer”, motorizzato con due fuoribordo Suzuki DF350A dual prop ed equipaggiato con componentistica d’eccellenza a marchio Quick e sistema di navigazione e controllo Simrad completo di display multifunzione top di gamma NSS, pilota AP44, apparati di comunicazione RS e cartografia CMAP.