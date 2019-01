Palermitano alla ricerca dell’amore in tv: sarà tra i concorrenti di “Take Me Out” su Real Time

Troverà finalmente l’amore? Sebastiano Anello, conduttore palermitano di 28 anni, è uno dei 30 concorrenti scelti per partecipare al programma “Take Me Out” in onda su Real Time dal prossimo 8 gennaio. Nel programma in prima serata i ragazzi (tutti single) cercano di attirare le attenzioni di una donna in una sfida all’ultimo “interruttore”.

La ragazza si fa conoscere attraverso un video clip iniziale con il quale svela le sue passioni e e i suoi interessi. I ragazzi che restano colpiti accendono l’interruttore, quelli non interessati lo spengono. Alla fine del gioco, la ragazza dovrà scegliere il suo uomo ideale tra quelli rimasti accesi, spegnendo gli altri. A fare da cupido a un format già collaudato in Italia ma anche nel Regno Unito è Katia Follesa.

Non è la prima apparizione in Tv per Sebastiano Anello. Il 28enne palermitano ha anche ideato e condotto il primo reality show siciliano dal titolo “La Palermo Bene” apparso su “Sbandati” in onda su Rai2, è stato anche concorrente all’Eredità su Rai1, è stato modello per Mediaset e varie pubblicità. Sebastiano troverà la sua anima gemella? L’appuntamento è dall’8 gennaio 2019 per 5 martedi consecutivi alle 21.10 su Real Time, canale 31.