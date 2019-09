Scuola, servizi online sul portale del Comune

In occasione dei primi giorni del nuovo anno scolastico, si ricorda che è online il portale della scuola (https://portalescuola.comune.palermo.it) che consente ai genitori degli alunni e a tutti coloro interessati al mondo della scuola a Palermo di avere ogni informazione utile in tema di servizi scolastici con anche la possibilità di dialogare con le istituzioni o effettuare alcuni pagamenti grazie alla piattaforma nazionale PagoPa.

All’interno del sito, realizzato da Sispi grazie ai fondi del Pon Metro per l'infrastrutturazione immateriale della città e lo sviluppo di nuovi strumenti di comunicazione digitale, è possibile trovare informazioni sui servizi, sull’ubicazione delle scuole (infanzia, asili, centri, spazi gioco, sezioni primavera) e sui regolamenti per accedervi, oltre alla possibilità di inoltrare istanze per la fruizione dei servizi e ove necessario effettuare il relativo pagamento.

Recentemente il portale è stato implementato con nuove funzioni che permettono alle scuole, alle agenzie educative pubbliche e private, alle associazioni, al mondo del terzo settore e all'utenza di interagire ed avere anche un ruolo attivo.

Per l'Assessore Giovanna Marano "questo strumento consente di rinforzare il dialogo e il contatto fra la scuola, l'amministrazione e i cittadini, contribuendo in modo significativo a dare il senso di una comunità che va ben oltre ed è ben più importante per la città dei singoli specifici servizi offerti".

Per il sindaco Leoluca Orlando, "più che un 'portale', si tratta di una 'porta aperta' che permette un dialogo ed una conoscenza e che ancora di più dà il senso della scuola come 'casa comune' dei palermitani, a partire dai più piccoli'.