Al San Paolo Palace l'anteprima di "Scintilla", il cortometraggio di Francesco Benigno

Anteprima nazionale del cortometraggio "Scintilla", prodotto dall'Associazione culturale "Mary per sempre" (con sede in piazza XIII Vittime, 42. Lo spettacolo avrà luogo domenica prossima (10 giugno) alle ore 21 al San Paolo Palace Hotel di via Messina Marine.

Il cortometraggio nasce da un'idea originale di Manuel Benigno; sceneggiatura dello stesso insieme a Carlo Baldacci Carli. Regia di Francesco Benigno. Troupe cinematografica: direttore della fotografia Salvino Martinciglio; fonico Davide Baccoucha; scenografo Massimiliano Di Carlo; ha curato pettinature e trucco la parrucchieria Diva di Marisa Randisi. Interpreti: Sara Moschella, Manuel Benigno, Valentina Magazzù, Maurizio Prollo e diversi soci dell'Associazione culturale "Mary per sempre".

All'inizio e al termine della proiezione, ci saranno dei dibattiti durante i quali interverranno il regista Francesco Benigno, Giuseppe Raffa pedagogista e coordinatore per il sud del Conacy (coordinamento nazionale cyberbullismo), l'autore e attore Manuel Benigno, la protagonista Sara Moschella e l'attrice Valentina Magazzù. Inoltre saranno presenti il direttore della fotografia Salvino Martinciglio e lo sceneggiatore Carlo Baldacci Carli e tutti gli attori partecipanti al cortometraggio.