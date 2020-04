Santa Rosalia ai Porrazzi dona a Branco Onlus

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In giorni di crisi come questi, che porta migliaia di palermitani a chiedere una mano per superare questa fase critica, c'è chi come la confraternita di Santa Rosalia ai Porrazzi tende la mano, donando dei generi di prima necessità a Cooxazione, un progetto di Bran.co Onlus, con sede in via Altofonte 54, con la missione di portare un aiuto alle famiglie in difficoltà economica. La donazione da parte della confraternita si inserisce all'interno di un campagna portata avanti da Bran.co Onlus: "Palermo AIUTA Palermo", una campagna volta a sensibilizzare i cittadini, nella logica di una collaborazione tra i cittadini stessi, un sostegno reciproco in una comunità di uomini e donne che si sostengano l’un l’altro, anche se a distanza e rimanendo a casa, donando generi di prima necessità direttamente alla onlus, che si impegnerà nel ritiro e nella distribuzione dei beni alle famiglie che ne richiederanno l’aiuto. Un’idea che si inserisce all'interno della già presente, anche se con ritardi, campagna del comune di Palermo e dei buoni spesa, spesso non sufficienti. Oggi più che mai il nostro popolo, gli Italiani, sono chiamati ad essere un muro, ad essere una Nazione, Rialzati Italia.