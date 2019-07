Attualità Romagnolo / Via Ponte di Mare

Sant’Erasmo veglia su chi salva le vite in mare: il nuovo murales di Igor Palminteri

E' stato realizzato sulla facciata dell’ex pastificio Virga, in via Ponte di Mare. Il dipinto rientra tra le iniziative per riqualificare la borgata di Sant’Erasmo. Palminteri: "Sogno un mondo senza confini"