Fratelli palermitani in tv col Gabibbo: I Sansoni conduttori di Paperissima Sprint

Fabrizio e Federico Sansone, in arte “I Sansoni” sbarcano su Canale 5 come conduttori di Paperissima Sprint al fianco di Maddalena Corvaglia e del Gabibbo. I due comici palermitani hanno debuttato ieri in televisione (dopo un passaggio sul programma Tiki Taka di Pierluigi Pardo con il loro format “il VAR nella vita reale") facendo registrare un ottimo share della trasmissione.

I fratelli hanno già 300mila seguaci sui social e da tre anni realizzano video, postati regolarmente sui loro canali social. "Da gennaio - spiegano dallo staff de I Sansoni - hanno debuttato a Teatro con il loro primo spettacolo “Fratelli ma non troppo!” che hanno replicato in primavera a Catania e in questa estate a Marsala (20 Luglio) e Palermo (3-4-5 Agosto) facendo sempre sold-out. Sul loro sito pubblicano tutti gli aggiornamenti e dai social, soprattutto Instagram, aggiornano sempre i follower sulle loro esperienze".