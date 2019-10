Da Caccamo a X Factor, svanisce il sogno di Salvatore Medica: non passa i Bootcamp

Alle audizioni di X Factor aveva incantato la giuria, ma l'esibizione del caccamese Salvatore Medica ai Bootcamp non ha convinto Malika Ayane, giudice degli under uomini. Il cantante, diciassettenne, si è presentato sul palco di Milano con "Canzone contro la paura" di Brunori Sas. Una scelta sbagliata per Samuel che non è piaciuta nemmeno a Malika che ha "rimproverato" al siciliano di non aver scandito bene le parole del testo: "Non ho capito mezza parola".

L'inedito scelto per l'audizione di Torino gli aveva fatto incassare quattro sì e guadagnare l'accesso ai Bootcam. Tutto ciò però non è bastato. Ieri sera Medica si è svegliato dal sogno di partecipare al programma targato Sky.