Judo paralimpico, giovane bagherese vince la medaglia d'argento a Ravenna

Il judoka Salvatore Consentino, cintura nera Primo Dan classe 1992, ha vinto la medaglia d’argento al diciassettesimo Meeting internazionale di judo paralimpico che si è tenuto a Ravenna gareggiando nella categoria -66 kg agonisti. Il giovane atleta bagherese ieri mattina è stato accolto, insieme ai genitori, nella sede istituzionale di palazzo Butera dal sindaco Filippo Tripoli, e l’assessore allo Sport Angelo Barone.

Il primo cittadino ha consegnato a Consentino una targa per sottolineare la passione, l’impegno e soprattutto i risultati ottenuti: "Ci congratuliamo con il giovane atleta Salvatore che non è nuovo a queste imprese, essendosi ben piazzato anche in altri campionati”. “Ci hai reso orgogliosi - ha aggiunto l’assessore Barone – e hai portato altro il nome di Bagheria nel resto del Paese. Altri successi ti aspettano”.

L'amministrazione si è anche congratulata con il maestro Di Liberto che da anni crede in una nobile disciplina che aiutano giovani normodotati e disabili.