Sabato 22 dicembre in via Cavour raccolta viveri e banchetto gadget

Cari amici, il giorno di Natale per i nostri cani, purtroppo, sarà esattamente uguale agli altri 364 giorni dell’anno, per chi è al Rifugio da una vita e per chi per la prima volta passerà questa giornata dentro un box, l’unico momento di svago saranno i trenta minuti che, a turno, passeranno in giardino per sgambare. Durante tutte le festività non saranno certo soli, i volontari sono presenti al Rifugio 365 giorni l’anno, ma è in giornate come queste che per loro ci dispiace ancora di più…

Non mancheranno da parte nostra coccole e carezze ma solo l’amore non basta! Per far sì che i volontari abbiamo i mezzi per garantire loro “almeno” il minimo indispensabile, cibo e farmaci, abbiamo bisogno del vostro sostegno!

Venite a trovarci:

SABATO 22 DICEMBRE IN VIA CAVOUR ( davanti La Feltrinelli) DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 20:00 no stop



Potete portare in dono ai nostri amici a 4 zampe:

• Croccantini e scatolette di cibo umido per adulti;

• Croccantini, scatolette di cibo umido per cuccioli;

• Medicine: Allopurinolo 300 mg, Amoxicillina + Acido Clavulanico 1gr, Bassado o Miraclin 100mg, Ceftriaxone 1gr, Spiramicina, Metronidazolo 250mg, Benazepril 10mg, Deltacortene 25 mg, Omeprazolo 20mg, Onsior 10-20-40, Stomorgyl 20, Vermifughi per adulti e cuccioli;

• Antiparassitari: collari per cani di taglia media e/o pipette;

• Guinzagli, collari, pettorine ad H;

• Detersivo per piatti, detersivo/disinfettante per pavimenti, candeggina, sgrassatore, rotoli di carta, asciugamani grandi, guanti in lattice misura L.



Se non puoi essere fisicamente presente, ma desideri comunque aiutare i nostri cagnolini puoi donare un contributo :

- effettuando un bonifico bancario a favore di :

sezione di Palermo della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Viale Diana n°3 – 90142 Palermo

codice IBAN: IT17E 02008 04667 000300566810

Causale: “Raccolta 22 dicembre"



Quest’anno per Natale regalatevi una buona azione! Scegliete per voi e i vostri cari un gadget Lega del Cane Palermo e aiuterete i nostri piccoli ospiti a 4 zampe.

I nostri bellissimi e coloratissimi gadget sono utili e simpatici, adatti a tutti, compresi i più piccini! Forniamo anche la confezione regalo!

Ci auguriamo che sia un bel Natale per tutti e ricordatevi sempre che fare del bene, fa bene al cuore!!!



Troverete:

Calendario 2019 “Nati per Amare”

Tanti gadget Lega del Cane Palermo, fra questi, anche oggetti natalizi realizzati interamente a mano dalle nostre bravissime volontarie!

I buonissimi dolci vegan Lega del Cane Palermo!

Vi aspettiamo!



Il Rifugio del Cane Abbandonato della Favorita si trova a Palermo in Viale Diana n°3.

Orario di apertura al pubblico:

Lun/ven 13 -15

Domenica e festivi 11-14



Per info sul Rifugio, i cani, le donazioni, il volontariato e tutto quello che avete voglia di chiedere ecco i nostri contatti:

TELEFONO 3405512698

EMAIL info@legadelcane-pa.org

SITO WEB www.legadelcane-pa.org

