Il metodo "Sprint", esperti di Google tengono una lezione a Palermo

Si chiama metodo sprint non a caso, perché è un processo che punta tutto sull’efficenza, sulla velocità e sulla facilità di applicazione. Lo ha ideato Jake Knapp, Design Partner di Google Venture, ed è stato studiato per aiutare le startup (e in generale qualsiasi team di lavoro) a definire il problema che intendono risolvere e a testare la soluzione proposta in 5 giorni lavorativi. Run your Google Design Sprint, è il primo workshop formativo a Palermo organizzato da Esperti Google che illusta questa metodologia.

Quando? Il 26 Aprile dalle 9.30 alle 13.00 presso il Consorzio Arca in viale delle Scienze edificio 16 - Palermo. Durante il corso della giornata introduttiva, Panayotis Tzinis (GDE Product Design | Google Sprint Master), e Carlo Lucera (Developer Coffice | Udacity | GDG Palermo), in veste di Facilitators, seguiranno i partecipanti con lo scopo di far comprendere e condividere la metodologia Venture Product Design di Google utilizzata per risolvere specifici problemi di business, esperienza utente o di design che potreste trovarvi ad affrontare durante il perfezionamento di un prodotto già esistente.

Affrontando il Design Sprint, i partecipanti coinvolti verranno introdotti alla metodologia utilizzata per definire e risolvere problemi cruciali aziendali tramite un rapido prototyping e testing del prodotto/servizio esistente oppure in visione. Il processo aiuta il team aziendale o la startup a raggiungere velocemente chiari obiettivi e punti chiave di conoscenza o sviluppo. Il framework aiuta a disseminare innovazione all'interno del team sul prodotto o servizio, incoraggia a pensare come un utente, ed allinea l'intera azienda/team sotto una comune visione in modo da far si che il prodotto/servizio possa essere lanciato sul mercato piu velocemente. La struttura del processo del Design Sprint assicura ad un qualsiasi team di raggiungere Insights concreti e traducibili in risultati pratici. L'evento è gratuito, ma i posti sono limitati. Per iscriversi cliccare qui.