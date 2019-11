La scalata del palermitano Roberto Lipari: a Striscia la Notizia al posto di Stoppa

Nuovo acquisto per Striscia la Notizia. Dopo il saluto di Edoardo Stoppa - che lascia lo storico programma Mediaset - ieri lo storico tg satirico di Antonio Ricci ha mostrato il primo servizio realizzato da Roberto Lipari. Il giovane palermitano, che aveva trovato negli anni scorsi la popolarità grazie a Eccezionale veramente - un programma di La7 con Diego Abatantuono - raccoglie ora la consacrazione con "Striscia".

Ieri Lipari si è occupato del Ministero della Difesa che non paga l’Imu per alcuni alloggi al Municipio di Fontana Liri, un paese in provincia di Frosinone, e ha intervistato nel servizio il sindaco della cittadina ciociara, Gianpio Sarraco.

Nato a Palermo 29 anni fa, Lipari è il più giovane e popolare dei comici palermitani della nuova generazione. Una rapida scalata la sua, partendo dal web (con numerosi video postati su Youtube e Facebook), e che dopo la tv ha trovato un ottimo trampolino al cinema, grazie al film “Tuttapposto”, commedia sulla mala università. Il suo film è stato uno dei più visti tra quelli italiani nel recente periodo.