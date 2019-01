Capitaneria di porto: Roberto Isidori è il nuovo comandante, arriva da Roma

Roberto Isidori è il nuovo direttore marittimo della Sicilia Occidentale e comandante della Capitaneria di Porto di Palermo. Arriva da Roma e si è insediato lunedì scorso. Il contrammiraglio ha ricoperto numerosi incarichi dirigenziali prevalentemente nel Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, nell’area tecnico finanziaria.

In passato ha svolto anche incarichi di prestigio nello Stato maggiore della Difesa e nell’Ufficio di Gabinetto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Nel corso della sua carriera ha avuto anche incarichi di comando nei porti di Fano, Viareggio e Cagliari, esercitando in quest’ultima sede anche la funzione di direttore marittimo della Sardegna Centro meridionale e di commissario straordinario dell’Autorità portuale di Cagliari e del Centro Sud Sardegna.

Laureato in Scienze politiche con lode, Isidori è sposato e ha due figli. Nel settembre 1986 si è arruolato, in qualità di Guardiamarina di complemento, e dal 1987 al 1988 ha frequentato il corso per ufficiali dei ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto dell’Accademia navale di Livorno.