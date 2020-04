Rivoluzione tecnologica? Una necessità: le nuove frontiere per contrastare le sfide del 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Alla luce degli stravolgimenti che il nostro pianeta sta affrontando negli ultimi anni, ma che sono venuti a conoscenza in modo plateale nell'ultimo trimestre, dalle calamità naturali, ai cambiamenti climatici, alle emergenze virologiche, la domanda che soltanto qualche mese fa ci si poneva se la tecnologia fosse una scelta o una necessità, risulta oggi superata. L'associazione universitaria Agrum ha deciso di organizzare, in data 9 aprile alle ore 16 nella modalità in Videoconferenza tramite la piattaforma Microsoft Teams, un seminario dal titolo "Rivoluzione Tecnologica? Necessità: le nuove frontiere per contrastare le sfide del 2020"; l'evento è pensato, attraverso un ampio ventaglio di relatori, per affrontare da più punti di vista il tema sopra in oggetto.

L'iniziativa tratterà l'evoluzione digitale nel settore Agrario nello specifico l'agricoltura 4.0, l'utilizzo delle App per affrontare problemi di quotidianità come da esempio le sperimentazioni effettuate in Cina in questo periodo di emergenza, o ancora più da vicino come noi studenti stiamo riuscendo a continuare la nostra vita da universitari attraverso le piattaforme online, che solo poche settimane fa sembravano utopistiche. Nello specifico per gli studenti del dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, sarà un'opportunità per ampliare le conoscenze acquisite durante le ore di lezione attraverso la scoperta di nuovi approcci tecnologici ed il confronto con aziende del Sud e del Nord Italia per una migliore gestione e produzione aziendale. Per abbracciare i diversi ambiti che andremo a trattare, l'invito alla partecipazione è stato rivolto a:

SALUTI -Nicola Francesca: Docente Dipartimento SAAF, Università degli studi di Palermo; -Eugenia Guccione: Vice Presidente Associazione Agrum INTERVERRANNO -Dario Cartabellotta: Direttore assessorato all'agricoltura Regione Siciliana. Finanziamenti Agricoltura 4.0 e sviluppo nel territorio. -Enrico Iaria: Ritenuto uno dei maggiori esperti di innovation management e nuove tecnologie, è l'unico italiano ad essere stato inserito nelle liste Forbes China under 30. L'influenza della tecnologia nella gestione delle imprese. -Giuseppe Piacentino Hort@ S.r.l: Hort@ fornisce servizi altamente qualificati a livello nazionale e internazionale, nel campo delle produzioni vegetali. Offre servizi in grado di convertire complessi fenomeni climatici e colturali in facili e chiare scelte operative di campo. -Maria Luisa Cinquerrui Smart Island s.r.l: offre servizi tecnologici in grado di raccogliere dati climatici nel campo e fornisce analisi predditive all’agricoltore tramite piattaforma web e mobile. -Roberto La Rosa: STMicroelectronics-Ultra Low Power Applications Team Manager Per accedere alla piattaforma basterà cliccare sul link: https://bit.ly/2JOISuD Cordiali saluti, Gabriele Lombardo Presidente Associazione Agrum