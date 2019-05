"La rivoluzione dei giovani: la cittadinanza globale, creativa e partecipata": incontro ai Danisinni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Saranno protagonisti di questo momento e prenderanno parola i partecipanti al corso-laboratorio di formazione politica, promosso dall’Istituto Arrupe all’interno del progetto “Educare alla cittadinanza e alla salute globale” in collaborazione con Medici con l’Africa-CUAMM e Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), che è stato rivolto a giovani italiani e stranieri (minori stranieri non accompagnati e seconde generazioni) divisi in gruppi-laboratori che, con modalità itinerante, sono stati attivati in diversi quartieri della città. Lo scopo dei laboratori di cittadinanza attiva è stato quello di formare una leadership diffusa ed interculturale dei giovani sul territorio attivando la collaborazione con alcune realtà operanti nelle aree e nei quartieri di riferimento del progetto, Albergheria, Zisa-Danisinni, Brancaccio-Conte Federico-Ciaculli, San Filippo Neri (Zen) e Borgo Vecchio.

Sono stati coinvolti dal 23 gennaio 2018, data di inizio del percorso formativo, ad oggi circa un centinaio di giovani ed una rete significativa di centri aggregativi giovanili, associazioni culturali e di volontariato, comunità migranti, comitati di quartiere, parrocchie, comunità per minori stranieri non accompagnati. Lo staff del progetto è composto da Anna Staropoli, sociologa dell’Istituto Arrupe, responsabile dei laboratori di formazione politica alla cittadinanza attiva e al welfare di comunità, da Martina Riina, antropologa, e Luisa Tuttolomondo, sociologa, in qualità di tutor pedagogici. Sono stati, inoltre, coinvolti esperti in metodologie di educazione non formale, pratiche artistiche e creative. I risultati dell’incontro di Palermo verranno presentati il prossimo 16-17 novembre 2019 a Firenze durante il III Forum di Etica Civile dal titolo “Verso un patto tra generazioni: un presente giusto per tutti”, dove si rifletterà sul rapporto tra generazioni per uno sviluppo sostenibile. La Rete del Forum di Etica Civile raccoglie un nutrito gruppo di soggetti, impegnati da alcuni anni per una ritessitura culturale e civile del nostro Paese, nel segno della giustizia e della sostenibilità (www.forumeticacivile.com).

L’incontro è gratuito ed aperto a tutti: scuole, centri aggregativi, associazioni, istituzioni pubbliche e semplici cittadini che ci aiuteranno ad ampliare la discussione sui temi proposti dai giovani. Sarà presente l'assessore alla cittadinanza solidale del Comune di Palermo, Giuseppe Mattina, per ascoltare e confrontarsi con i desideri dei giovani sulla città. Per comunicazioni e contatti: Anna Staropoli email: anna.staropoli@istitutoarrupe.it .