Anche Mandelli sceglie Terrasini: al via le riprese del film "Bene ma non benissimo"

Francesco Mandelli sceglie Terrasini come set per alcune scene del film "Bene ma non benissimo". Le riprese, iniziate un mese fa a Torino, nei prossimi giorni si sposteranno in provincia di Palermo. La sceneggiatura affronta il delicato tema del bullismo e vede protagonista Francesca Giordano - attrice diventata nota grazie al ruolo interpretato nella serie "La mafia uccide solo d'estate" dove veste i panni di Santina - e Ian Schevchenko coprotagonista.

"Non è la prima volta - afferma l'assessore al Turismo Vincenzo Cusumano - che produzioni cinematografiche scelgono Terrasini come location per le riprese, ma stavolta il nome della nostra cittadina verrà citato dagli attori, poiché inserito nella sceneggiatura. Quindi non solo saranno riprese le nostre strade e le nostre coste, ma anche il nome di Terrasini risuonerà nelle sale dei più grandi cinema. Un motivo di orgoglio per la nostra cittadina. Avanti tutta!".

Il film é prodotto da Pier Paolo Piastra e coprodotto da Riccardo Neri, Fabio Troiano e Vincenzo Terracciano con il patrocinio del Comune di Torino e della Film Commission Torino Piemonte. Protagonista è Candida, adolescente paffutella, amante del rap, orfana di madre. Vive col padre Salvo in un piccolo paese del Sud ma ad un certo punto è costretta a trasferirsi a Torino con il papà. L'integrazione nella nuova scuola sarà molto difficile e Candida diventerà lo zimbello della classe. L'amicizia con Jacopo, un ragazzino introverso e bullizzato, cambierà tutto.