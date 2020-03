Coronavirus, a Palermo nasce una rete di imprese per servizi organizzativi

In questo momento di particolare concitazione e vigile attenzione da parte di tutti gli Organi Istituzionali nel fronteggiare, anche a Palermo, l’emergenza causata dalla diffusione del Covid-19 la VM Agency Group di Vincenzo Montanelli, direttore tecnico e organizzativo dell’azienda attiva nell’erogazione di servizi e nella gestione di eventi, ha deciso di mettere a disposizione del Comune di Palermo, qualora lo ritenga necessario, a titolo gratuito, le proprie competenze e capacità professionali, realizzando una rete attiva tra gli operatori del settore organizzativo, in generale, e non solo.

La difficile circostanza che sta coinvolgendo tutti, provocando anche notevoli disagi e danni economici nei diversi settori, conseguente all’interruzione, doverosa, di tutte le attività pubbliche, stimola ancor di più il proprio senso civico e in quest’ottica, auspicandoci che non ve ne sia necessità, la VM Agency Group è pronta a mettere in campo, gratuitamente, la propria operatività con tutta una serie di attrezzature e azioni che comprendono la logistica (in particolare realizzazioni di stand; posizionamenti di torri faro, torri layer, transenne, tendo strutture; sedie, panche, gruppi elettrogeni, servizi audio e amplificazione, video proiettori, luci, pedane, palchi, led wall), i trasporti e quant’altro risulti necessario per far fronte all'emergenza nel modo più efficace per la popolazione.

“Questa idea - dichiara Vincenzo Montanelli - ha trovato immediato accoglimento da parte di numerose ditte e aziende che a vario titolo circuitano nel settore organizzativo e non solo; tutte unanimi nel voler condividere l’offerta gratuita dei servizi riconoscendo la criticità della situazione. Da parte loro ho ricevuto il mandato di realizzare una rete operativa che, qualora venisse richiesto dall'Amministrazione Comunale, sarebbe pronta ad intervenire tempestivamente nell’organizzazione delle misure di emergenza”.

Al momento oltre alla VM Agency Group hanno aderito a questa call di cooperazione e fanno già parte della rete organizzativa le seguenti realtà: Sinergie Group Srl; Gi.Ga Allestimenti; AR.MA. Rent Srls; Dottor Service Srl; Mediacom Srl; Music Service; Servizi Italia Srl.; Unlocked Srl; Tivitti Comunicazione Srl; Odd Agency Srl; CIRM Tecnica (Studio Ingegneri Associati); P.F. Trasporti; Bauhaus-Incontro Soc. Coop. Questa rete di operatori e tecnici è assolutamente aperta ad accogliere ulteriori aziende, ditte o realtà che vogliano, ognuna secondo le proprie competenze, contribuire nel fronteggiare lo stato di emergenza in atto.