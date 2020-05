"Quelle spese a Ballarò": la vita di Renzo Arbore raccontata da un giornalista palermitano

Se ha ospiti a cena la spesa la fa alla Vucciria o a Ballarò. Si sveglia presto per prendere il primo volo da Roma, si fa accompagnare al mercato a comprare pesce, carne, spezie, frutta e verdura e riparte in giornata. Un rituale a cui non riesce proprio a rinunciare e che lo lega a Palermo, di cui è anche cittadino onorario dal 2012, sopra ogni cosa. E non è un caso se la prima biografia scientifica del più grande showman italiano spicchi il volo proprio da qui. A scrivere “Renzo Arbore e la rivoluzione gentile”, nelle librerie di tutta Italia da oggi, è infatti Vassily Sortino, giornalista palermitano del quotidiano La Repubblica e caro amico di Arbore.

Il giornalista ha tracciato un ritratto scientifico, dunque sulla base di testimonianze dirette, dell’artista che ha cambiato il modo di fare radio, tv e anche musica. “Ecco perché rivoluzione gentile - spiega Sortino a PalermoToday -. Perché come diceva Papa Giovanni XXIII le rivoluzioni non si fanno con la guerra, l’odio e l’intolleranza, ma con il sorriso, l’allegria e la gentilezza. E Arbore ha fatto questo. Ha rivoluzionato il mondo dello spettacolo, ha portato innovazione, ha scommesso sull’improvvisazione. Con toni pacati, mai urlati. È stato un visionario, una pietra miliare della radio, della tv, della musica italiana”.

Da fan ad agiografo infine ad amico per Vassily Sortino il passo è stato breve. “Io sono cresciuto con i programmi di Renzo Arbore - prosegue -. I miei genitori mi permettevano di stare davanti alla tv solo quando c'era lui. All’università così decisi di scrivere su di lui la mia tesi di laurea. E così fu. Quando conobbi Arbore, tra l’altro a Palermo nel corso di una festa che sugellò il suo ritorno sul palco con Nino Frassica, gli dissi che avevo intenzione di scrivere una tesi sulla sua carriera. Quando gliela feci leggere lui mi disse non solo di essere contento di essere il protagonista da vivo della sua biografia ma anche che gli avevo raccontato storie della sua esistenza che non ricordava neppure di avere vissuto”.

Un rivoluzionario, insomma, che ha cambiato il mini-mondo della radio con uno “sfumino”, quello della tv con i talk show. “FuArbore l’inventore di quello strumento che ti permette di abbassare e alzare il volume della musica - svela Sortino -. Lo sfumino era monopolio del tecnico di studio. Lui pretese di averlo a sua disposizione. E' stato l’inventore del primo talk show per giovani, ‘Speciale per voi’, nonché l’inventore del primo contenitore domenicale. Lui un anno prima di ‘Domenica in’ lanciò ‘L’altra domenica’. Fece il primo programma a colori della storia della televisione italiana, introdusse il gioco al telefono in uno studio televisivo con il pubblico. E, ovviamente, fece lui il primo programma improvvisato della storia della televisione italiana (Quelli della notte) e anche ‘Indietro tutta’, il primo antivarietà in una tv piena di ‘varietà’”.

Nel libro del giornalista anche tante interviste, il suo pane quotidiano, complementari all’universo arboriano. Vassily Sortino ha infatti raccolto le testimonianze di alcuni personaggi del mondo dell’intrattenimento come Nino Frassica, Gianni Boncompagni, Luciano De Crescenzo, Walter Veltroni, Stefano Bartezzaghi, Mario Luzzato Fegiz e persino dell’anti-Arbore per eccellenza, Pippo Baudo. Tra le pagine del volume hanno trovato spazio anche le interviste di Fiorello e Linus, considerati l’uno l’erede televisivo, l’altro l’erede radiofonico di Arbore.