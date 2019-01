Da Jennifer Lopez a Jessica Alba e Megan Fox: il palermitano che pettina le star mondiali

Dalle sue mani passano (e si modellano) i capelli delle grandi star del cinema mondiale. Lui è Renato Campora, palermitano, hair stylist trapiantato a Los Angeles da più di 20 anni. Figlio d'arte, suo padre aveva un salone a Palermo, Campora ha fatto fortuna lavorando in America. Per le dive di Hollywood e altri personaggi del jet set internazionale. La sua bellissima storia è stata raccontata dal Sole 24 Ore che lo ha intervistato.

Tra le sue clienti più affezionate - si legge sul quotidiano - figurano Jessica Chastain, Jennifer Lopez, Margot Robbie, Katy Perry, Julianne Moore, Kate Bosworth, Kate Winslet, Jennifer Connelly, Jessica Alba, Reese Witherspoon, January Jones, Naomi Watts, Gwyneth Paltrow: nessuna di loro rinuncia all'arte tutta italiana dell'acconciatura.

L'infanzia trascorsa a Palermo, poi il salto da ragazzo a Bologna negli anni Ottanta per l'università. Quindi l'avventura a Parigi dove si è specializzato - fino al 1997 - proprio nella figura del parrucchiere di moda nel dietro le quinte. "Durante gli anni passati a Parigi - ha raccontato al Sole 24 ore - ho capito che, per continuare a lavorare come hairstylist di moda, l'Italia non era così internazionale come lo era la capitale francese. E poi il mio sogno era andare a vivere a New York, dove ho avuto la possibilità di lavorare con Liv Tyler che mi ha fatto conoscere Hollywood. Di lì ho capito che per continuare a lavorare in quel mondo dovevo viaggiare tra New York e Los Angeles, dove attualmente vivo tutto l'anno.

"Cosa mi chiedono le dive di Hollywood? Prima di lavorare i capelli - dice il palermitano - mi ispiro sempre agli abiti che indossano, e ovviamente alla base c'è sempre uno scambio di idee tra l'attrice e il team. In molti casi, le idee migliori mi vengono durante il processo di preparazione tra il trucco e l'acconciatura, e poi, nella fase finale, quando le vedo pronte. In quel momento cerco sempre di adattare il look finale dei capelli con originalità e fantasia"

Campora chiude così: "Bisogna prepararsi molto perché è un lavoro molto duro e a volte difficile. Ci vuole disciplina e tolleranza e soprattutto credere sempre in ciò che si fa. Il nostro settore è grande, più lo domini più hai il controllo necessario per creare delle acconciature spettacolari".